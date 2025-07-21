شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد اليوم الاثنين، تسعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة لعائلة أبو طعيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت "وفا" أن مواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر في قصف من مُسيرة للاحتلال على "دوار النزلة" في جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف قوات الاحتلال المتواصل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 58,895 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,980 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.