شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلى يخطط لاستراتيجية حصار جديدة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلى يستعد لتصعيد الضغوط على حماس من خلال وضع خطة حصار جديدة وشن غارات جوية مستمرة فى حالة فشل محادثات وقف إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تنتظر رد حماس على المقترحات الأخيرة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والتي تضمنت تنازلات كبيرة، ورغم التفاؤل الحذر بإمكانية التوصل لاتفاق، إلا أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتداعيات على الأرض في حال فشل المحادثات.

ويعتقد مسؤولون عسكريون أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير لن يأمر القوات بالسيطرة على مخيمات اللاجئين في وسط غزة، حيث يعتقد أن الرهائن محتجزون هناك ولهذا امتنع الجيش عن شن هجوم على هذه المخيمات حتى الآن، كما يعتقد المسئولون أن زامير سيقوم بتطويق المنطقة ومنع الوصول إليها أو الخروج منها في محاولة لإرهاق مقاتلي حماس هناك.

وتتمثل خطة زامير في تقليل الاحتكاك بين القوات البرية وحماس أثناء شن هجمات جوية واسعة النطاق، ولتحقيق هذه الغاية، نشرت فرقتان من قوات المشاة والكوماندوز التابعة للجيش الإسرائيلي خارج قطاع غزة إلى جبهات أخرى.

ووافقت إسرائيل، خلال المفاوضات التي أجريت مع حماس بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، على سحب قواتها من ممر موراج وتقليص انتشارها حول منطقة أمن الحدود، بينما لم ترد حماس حتى الآن على المقترحات الأخيرة، حسبما ذكرت الصحيفة.