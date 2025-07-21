شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. "صحة" تونس تدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة فى تونس المواطنين إلى حزمة من الاحتياطات الصحية بالتزامن مع الطقس السيئ وإمكانية الإصابة بأمراض تنفسية وفيروسات منتشرة.

ونوهت وزارة الصحة، وفق إذاعة "موزاييك"، أيضا بمخاطر موجة الحرارة التي يمكن أن تسبب الجفاف من الماء وضربات الشمس بسهولة، خاصة عند الأطفال وكبار السن والحوامل، وأوصت بشرب الماء بكثرة والبقاء في مكان به تهوئة جيدة أو مكيف، وارتداء ملابس خفيفة بألوان فاتحة وقبعات ونظارات شمسية، مع التأكيد على ضرورة زيارة الطبيب عند الاحساس بـ"دوخة" أو صداع أو حرارة أو عطش قوي.

وأكدت الوزارة ، على أهمية غسل اليدين بانتظام وتهوئة المنازل والمكاتب وعدم استهلاك أدوية دون وصفة طبية، وخاصة عدم أخذ المضادات الحيوية إلا بعد استشارة طبيب.

كما دعت إلى الحفاظ على اللقاحات، خاصةً بالنسبة للأطفال وكبار السن والحوامل، وعدم الاستهانة بأية أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس وزيارة الطبيب تفاديا لتعكر الحالة.

ويسود طقس حار على غالبية أنحاء الدولة اليوم الاثنين، كما تهب الرياح من القطاع الجنوبي وتكون ضعيفة ومعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية التونسية بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي.

تتراوح درجات الحرارة بين 39 و45 درجة بعدد من المناطق، وتصل إلى 47 درجة بالقيروان والجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

وبالنسبة للشواطئ فى تونس، قال سليم بن ميلاد بالمعهد الوطني للرصد الجوي فى تونس، أن حرارة المياه في شواطئ تونس تترواح بين 26 و29 درجة في كافة السواحل. ويكون البحر في طبرقة وسواحل الشمال الغربي قليل الاضطراب فمتموج مع حرارة في حدود 31 درجة أما بنزرت وخليج تونس فيكون البحر قليل الاضطراب والحرارة في حدود 30 درجة.

ويكون البحر في قليبية وخليج الحمامات مضطرب والحرارة 33 درجة، أما المنستير والشابة فالبحر قليل الاضطراب فمضطرب والحرارة 29 درجة، وصفاقس وخليج قابس البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب والحرارة في حدود 30 درجة.