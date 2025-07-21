عاهل البحرين يوجه بمتابعة مشروع جسر الملك حمد الرابط بين بلاده والسعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك وزير المواصلات و الاتصالات إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد والذي يربط بين مملكة البحرين و المملكة العربية السعودية .

جاء ذلك لدى استقبال ملك البحرين في قصر الصخير، الاثنين ، عددًا من كبار المسؤولين في المملكة، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، والهادفة إلى دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، ونوه الملك حمد بما تشهده المملكة من مشروعات تنموية كبرى طموحة في مختلف الميادين، والتي تخدم صالح الوطن وتحقق تطلعات المواطنين الكرام.

ويبلغ طول جسر الملك حمد الذي سينطلق من الدمام وصولا إلى البحرين ، 25 كيلومترا .

وسيضم الجسر مسارا خاصا بالقطارات واخر للشاحنات ، وثالث للسيارات .

تجدر الإشارة إلى ان جسر الملك فهد الذي انجز عام 1986 يربط بين البحرين والسعودية ، هو المنفذ البري الوحيد للبحرين ، اذ يعبر منه مليوني مسافر شهريا ، إضافة إلى عشرات الشاحنات .

ويعد جسر الملك حمد المرحلة الاولى من مشروع المواصلات الخليجي الشامل الذي سيربط دول الخليج بشبكة قطارات متصلة تبدأ من الكويت مرورا من مدن المنطقة الشرقية في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وصولى إلى العاصمة العمانية مسقط وذلك بطول اجمالي يتجاوز 2000 كلم .

وتقدر كلفة جسر الملك حمد بأزيد من 10 ملايين دولار .

من جهة اخرى ، أشاد الملك حمد بنتائج زيارته الناجحة لروما ومباحثاته المثمرة مع جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الايطالية ، والتي سيكون لها المردود الإيجابي على تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة ودفع مسارات التعاون البناء لتحقيق المصالح المشتركة في كافة المجالات.

وأثنى الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء، على النتائج الطيبة للزيارة الرسمية التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ومباحثاته مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ، وما حققته هذه الزيارة من نجاح كبير، وما شهدته من التوقيع على العديد من الاتفاقيات وإعلانات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتي ستعطي دفعًا قويًا لتعزيز آفاق الشراكة التاريخية الراسخة، ودعم أوجه التعاون الوطيد والعمل المشترك والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطورًا ونماءً، تأكيدًا على العلاقات العريقة والمتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة ، والتي تستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة والتنسيق المشترك.مشيدًا بالتوقيع على الاتفاقية الثلاثية لانضمام المملكة المتحدة أخيرا إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار (C-SIPA) ، بناءًا على الدعوة التي تلقتها من مملكة البحرين والولايات المتحدة ، والتي أرست دعائم البدء في بناء إطار شامل للتكامل الأمني والازدهار في الشرق الأوسط، مما يعكس الواقع الإقليمي الحالي الساعي للسلام والازدهار والبناء.