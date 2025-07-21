شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووفقًا لمصادر طبية، فقد أسفر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج شرقي مدينة غزة عن استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. كما استُشهد فلسطينيان آخران في قصف استهدف مركبة نقل في منطقة البركة جنوب دير البلح، في حين قضى مواطن من المنتظرين للمساعدات الإنسانية إثر قصف قرب نقطة توزيع على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمّرة على قطاع غزة، والتي خلّفت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من تسعة آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين.