شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم /الإثنين/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف الإسرائيلي استهدف بناية سكنية جنوب متنزه البلدية في حي الرمال، غرب مدينة غزة.



يذكر أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 59 ألفا و29 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 142 ألفا و135 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، مدينة البيرة في الضفة الغربية.. وأفادت مصادر أمنية، لـ(وفا) بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء في مدينة البيرة، وتمركزت وسط البلدة القديمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.