شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 59029 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 59 ألفا و29 شهيدا، و142 ألفا و135 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من بين الحصيلة 8196 شهيدًا، و30 ألفا و94 مصابا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أنه وصل إلى المستشفيات 99 شهيدا و650 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1021 شهيدًا وأكثر من 6511 مصابا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.