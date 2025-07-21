شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمني يؤكد ضرورة تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتزايدة .



وأشار بن بريك - خلال لقائه اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جوليان هارنيس، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - إلى التزام الحكومة اليمنية بتسهيل عمل وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وحرصها على توجيه الدعم الدولي نحو أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتوفير الأمن الغذائي.



واستعرض خطط وأولويات الحكومة اليمنية على ضوء التحديات الراهنة والدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة وشركاء اليمن لإسناد جهودها في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

وأكد أن الحكومة اليمنية تبذل كل ما في وسعها لتسهيل مهام الأمم المتحدة وضمان استمرار عملها الإنساني والإغاثي والإنمائي من عدن.



من جانبه، عبّر المسؤول الأممي، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة اليمنية، مؤكدا حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها وتعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن بما يضمن استمرارية العمل الإنساني في بيئة آمنة.