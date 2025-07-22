شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن غارات متواصلة على دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن طائرات جيش الاحتلال تشن في وقت مبكر اليوم الثلاثاء غارات متواصلة وقصفا مدفعيا على جنوب دير البلح (وسط قطاع غزة).

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ أمس عملية عسكرية جنوب وشرق دير البلح.

وعلقت أهالى الأسرى الإسرائيليين في غزة، على عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية البرية في دير البلح بوسط القطاع، قائلة: نشعر بالصدمة والخوف، ولم نتلقى أي تحديث رسمي ومنتظم أو إجابات وافية حول هذا الموضوع.

وطالبت العائلات رئيس وزراء بنامين نتنياهو، ووزير الدفاع ورئيس الأركان والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بالمثول أمامهم وأمام الجمهور الإسرائيلي الليلة، وشرح كيفية حماية المختطفين من الهجوم على وسط قطاع غزة، ومنع تعريضهم لخطر جسيم".

وأضافوا: "لن يغفر شعب إسرائيل لمن عرّض حياة الرهائن، أحياءً وأمواتًا، للخطر عمدًا. لن يستطيع أحدٌ الادعاء بأنه لم يكن يعلم الثمن. يجب ألا يستمر هذا القتال بناءً على اعتبارات سياسية. يا رئيس الأركان زامير، هذا على عاتقك".

وبدأت قوات من لواء جولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح، كما أن العملية تشمل كتيبة واحدة وقد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.