شكرا لقرائتكم خبر عن تاس: جولة جديدة من المحادثات الروسية-الأوكرانية فى إسطنبول يومى 24 و25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مطلعة بأن روسيا وأوكرانيا تعملان على تنسيق عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية في مدينة إسطنبول يومي 24 و25 يوليو الجاري.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية، الإثنين، عن مصدر مطلع أن "الجانبين بصدد تنسيق موعد المحادثات في 24 و25 يوليو"، مؤكدًا أن إسطنبول ستظل مكان انعقاد هذه اللقاءات.



كما أكد مصدر آخر قريب من الفريق التفاوضي الروسي أن أوكرانيا كانت هي من اقترحت عقد جولة التفاوض الجديدة خلال هذا الأسبوع.



وفي خطاب مصور بُث عبر قناته الرسمية على موقع تلجرام، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المقترح بعقد الجولة الجديدة قُدم إلى الجانب الروسي من قبل رئيس الوفد الأوكراني في إسطنبول، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني روستيم أوميروف.