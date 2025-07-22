شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء إثر قصف خيام النازحين بمخيم الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين في وقت مبكر اليوم الثلاثاء جراء قصف قوات الاحتلال خيام النازحين في منطقة الشمالي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أمس الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى منتظرى المساعدات جنوبى مدينة غزة.. فيما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من منتظري المساعدات جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.