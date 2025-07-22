شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا فى مجزرة للاحتلال فى مخيم الشاطىء غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة قبيل فجر اليوم الثلاثاء إثر استهدافها خيام النازحين في مخيم الشاطىء غربي مدينة غزة.

وقالت المصادر إن 12 شخصا استشهدوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، أمس الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى منتظرى المساعدات جنوبى مدينة غزة.. فيما اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من منتظري المساعدات جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.