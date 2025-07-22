شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجدد استنكارها لحصار الاحتلال الإسرائيلى الجائر على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت دولة الكويت استنكارها وشجبها للحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لا سيما قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2417، وهو القرار الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان ، عن إدانتها لهذه الجرائم الجسيمة والوحشية بما في ذلك قتل الباحثين عن الطعام.

وأكدت ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياتهما القانونية والأخلاقية ، والعمل على ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ورفع الحصار المفروض على أبناء قطاع غزة ، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ، ووقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي يتعرض لهما الشعب الفلسطيني.