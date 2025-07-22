شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو مجددا لوقف التصعيد بين إسرائيل والحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجدداً ، لوقف التصعيد بين إسرائيل والحوثيين فى اليمن، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة فى اليمن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "سيتفان دوجاريك" إن الغارات وقعت بينما كانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدوريات في مواقع في الجزء الشمالي من الميناء.

وأعرب الأمين العام كذلك عن قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي ينفذها الحوثيون ضد إسرائيل.

وحث "جوتيريش" كافة الأطراف المعنية على وقف جميع الهجمات فورا، مذكرا بأن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واجب التطبيق ويتعين على جميع الأطراف احترامه في جميع الأوقات، بما في ذلك الالتزامات باحترام وحماية البنية التحتية المدنية.

وقال الأمين العام إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة، مجددا دعوته لجميع الأطراف المعنية لوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.. كما كرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم ممن تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفيا.