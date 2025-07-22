شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة:2.1 مليون فلسطينى يواجهون الجوع والعطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن 2.1 مليون فلسطيني باتوا محاصرين في 12٪ فقط من مساحة قطاع غزة، محرومين من الطعام والمياه النظيفة، في ظل حصار خانق وقصف مستمر.

وأوضح المكتب، أن الوضع الإنساني في القطاع هو الأسوأ على الإطلاق، مشيرًا إلى أن من نجا من القصف والغارات يواجه اليوم خطر الموت جوعًا أو عطشًا، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والتموينية.

ودعت الأمم المتحدة إلى تحرك فوري وعاجل لوقف الكارثة، مطالبة بفتح ممرات إنسانية آمنة والسماح بوصول الإغاثة دون عوائق، محذرة من أن "الزمن ينفد" أمام مئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.