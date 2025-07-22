شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: الخدمات قد تتوقف خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إنه لا توجد أماكن آمنة في قطاع غزة ونصف المحافظة الوسطى محاصرة، مضيفا أن خدمات المستشفى قد تتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وأوضح أن مستشفى شهداء الأقصى يعاني من أزمة خانقة بسبب نفاد الوقود، وأن الفحوص الطبية تجري بصعوبة بالغة لنقص الإمكانات.

وقال إن الأمراض انتشرت بين الأطفال بسبب التكدس ونقص الغذاء والماء، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف كل من يتلقى المساعدات حتى لو كانوا أطفالا.

وكانت قد أفادت مصادر طبية في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 22 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية وسط قطاع غزة.