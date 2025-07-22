شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: المرحلة الراهنة تتطلب مواقف جامعة تصون وحدة البلاد وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون، أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلّب وعياً وطنيّاً ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان أرضاً وشعباً، وتحمى سيادته واستقلاله.

وأشار عون، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، رئيس الطائفة الإنجيليّة في سوريا ولبنان القس جوزف قصّاب، إلى أن الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفادياً لتأثيرها على لبنان.

كما بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله، في قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، وفدا من تكتل "لبنان القوي"، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.

كما التقى عون، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادغار لاوندوس، وبحثا المهام التي يقوم بها أمن الدولة، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد.

والتقى الرئيس اللبناني أيضا وفدا من الرؤساء السابقين للأركان العامة في الجيش اللبناني ضم اللواء رمزي أبو حمزة، واللواء شوقي المصري، واللواء وليد سلمان واللواء أمين العرم، الذين قدموا التهنئة له، وبحثوا معه الأوضاع العامة، وموضوعات تتعلق بالعسكريين المتقاعدين.

وكان الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، شدد على ضرورة تصويب المسار بما يخدم مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين دون استثناء.