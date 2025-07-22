شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: موظفو الوكالة والأطباء يصابون بالإغماء من الجوع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، الثلاثاء، إن الموظفين بالوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء في أثناء تأدية واجبهم بسبب الجوع والإرهاق.

وأضاف لازاريني، في بيان نقله المتحدث باسمه في مؤتمر صحفي بجنيف "يحتاج مقدمو الرعاية، بمن فيهم زملاؤنا في الأونروا داخل غزة ، إلى رعاية طبية عاجلة، فالأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، ومنهم موظفو الأونروا، يعانون من الجوع. ويعاني كثيرون منهم من الجوع والإرهاق في أثناء تأدية واجباتهم".

وكانت قد حذرت أونروا من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين شهري مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت - خلال هذه الفترة - ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.