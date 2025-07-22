اجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب المجاعة في غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء، لبحث التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل تصاعد الأزمة الغذائية واستمرار الحصار الإسرائيلي.

وقالت الجامعة في بيان صدر يوم الاثنين، إن الاجتماع سيُعقد برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط، لمناقشة التداعيات الكارثية الناتجة عن المجاعة المتفاقمة التي أودت بحياة العديد من المدنيين، وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وفي تقرير نشره موقع "RT"، نقلًا عن برنامج الأغذية العالمي، حذر البرنامج من أن الوضع في غزة "بلغ مرحلة غير مسبوقة من التدهور"، مشيرًا إلى أن السكان، خصوصًا الأطفال والنساء، باتوا يواجهون خطر الموت جوعًا. وأوضح أن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يُحرم قرابة ثلث سكان القطاع من الطعام لأيام متتالية، وسط تصاعد خطر المجاعة.

بيانات وزارة الصحة في غزة كشفت أن عدد ضحايا الاعتداءات على طالبي المساعدات الغذائية خلال الـ24 ساعة الأخيرة وصل إلى 99 قتيلاً وأكثر من 650 مصابًا، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 1,021 والمصابين إلى 6,511 منذ بداية الأزمة.

وفي سياق متصل، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريرًا حديثًا أكد فيه أن هناك ما يقرب من 55 ألف سيدة حامل في القطاع، يعانين من أوضاع صحية وإنسانية خطيرة. وبحسب التقرير، تواجه 11 ألف سيدة على الأقل خطر المجاعة وسوء التغذية، ما يزيد من احتمال تعرّضهن لمضاعفات مهددة للحياة أثناء الحمل والولادة.

