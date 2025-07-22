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وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركى بن فرحان آل سعود

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وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركى بن فرحان آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 03:28 م

أعلنت وكالة الأنباء "واس" وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركى بن فرحان آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأميرعبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركى بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليها، إن شاء الله، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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