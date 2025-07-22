شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركى بن فرحان آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركى بن فرحان آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأميرعبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركى بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليها، إن شاء الله، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.