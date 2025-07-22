وزير الداخلية السعودي في لندن: توثيق العلاقات الأمنية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: التقى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، وزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية دان جارفيس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.



جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين وفدي وزارتي الداخلية في جانب من جلسة المباحثات الرسمية بين وفدي وزارتي الداخلية في السعودية وبريطانيا، حيث نوقشت سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في إدارة الفعاليات الرياضية والطوارئ.

الأمير عبدالعزيز بن سعود يتجوّل برفقة مسؤولين بريطانيين داخل أحد أجنحة ملعب ويمبلي، حيث استُعرضت أمامه تجهيزات إدارة الحشود وأنظمة المراقبة الحديثة المعتمدة في تنظيم الأحداث الرياضية. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتجوّل برفقة مسؤولين بريطانيين داخل أحد أجنحة ملعب ويمبلي، حيث استُعرضت أمامه تجهيزات إدارة الحشود وأنظمة المراقبة الحديثة المعتمدة في تنظيم الأحداث الرياضية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات بين الوزارتين، خاصة في مجال أمن المناسبات الرياضية والفعاليات الكبرى.



جولة ميدانية داخل منشآت ملعب ويمبلي الشهير، حيث اطّلع وزير الداخلية على مرافق المعرض الرياضي المخصص للبطولات الأوروبية، ضمن برنامج الزيارة للاطلاع على الجاهزية الأمنية للفعاليات الكبرى. جولة ميدانية داخل منشآت ملعب ويمبلي الشهير، حيث اطّلع وزير الداخلية على مرافق المعرض الرياضي المخصص للبطولات الأوروبية، ضمن برنامج الزيارة للاطلاع على الجاهزية الأمنية للفعاليات الكبرى.

زيارة ويمبلي

تزامن اللقاء مع زيارة وزير الداخلية لملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية، حيث اطّلع على الإمكانات والتجهيزات الأمنية المعتمدة في تنظيم الفعاليات الكبرى والمناسبات الرياضية التي يحتضنها الملعب، بما في ذلك أنظمة المراقبة، وإدارة الحشود، وآليات الاستجابة للطوارئ.



ختام الجولة الرسمية في مقر الاجتماعات، ويظهر وزير الداخلية السعودي إلى جانب وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن وعدد من أعضاء الوفدين، في لقطة تجسّد أجواء التنسيق الوثيق بين البلدين. ختام الجولة الرسمية في مقر الاجتماعات، ويظهر وزير الداخلية السعودي إلى جانب وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن وعدد من أعضاء الوفدين، في لقطة تجسّد أجواء التنسيق الوثيق بين البلدين.

ثكنات عسكرية

وفي وقت سابق، زار وزير الداخلية ثكنات ويلينجتون العسكرية في لندن، حيث كان في استقباله وزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية.

وشهد الوزير خلال الزيارة عرضًا ميدانيًا قدمته الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة للجيش البريطاني، تخلله عزف للسلام الملكي السعودي، في لفتة بروتوكولية عكست أجواء الاحترام المتبادل بين الجانبين.

حوار جانبي وودي بين وزير الداخلية ونظيره البريطاني دان جارفيس، عقب مراسم الاستقبال الرسمية أمام ثكنات ويلينجتون، ويبدو في الخلفية عدد من أعضاء الوفدين السعودي والبريطاني. حوار جانبي وودي بين وزير الداخلية ونظيره البريطاني دان جارفيس، عقب مراسم الاستقبال الرسمية أمام ثكنات ويلينجتون، ويبدو في الخلفية عدد من أعضاء الوفدين السعودي والبريطاني.

وفد مرافق

رافق وزير الداخلية في هذه الزيارة كل من مساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء محمد بن علي الهبدان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.