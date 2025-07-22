شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "القاهرة الإخبارية": غزة تشهد كارثة إنسانية شاملة والمستشفيات تتوقف تباعًا والان مع تفاصيل الخبر

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من مدينة دير البلح، أن توصيف وكالة الأونروا لغزة بأنها "جحيم على الأرض" لم يعد مجرد تعبير بل واقع يعيشه الفلسطينيون يوميًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 21 شهرًا، وإغلاق كامل للمعابر منذ ما يزيد عن 143 يومًا.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحصار المحكم تسبب في شلل شبه كامل للمرافق الأساسية، من نقص حاد في المساعدات الغذائية والطبية، إلى غياب الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى تفاقم المجاعة والعطش في القطاع.

ونقل جبر عن وزارة الصحة في غزة تأكيدها أن المئات من الحالات تصل يوميًا إلى المستشفيات تعاني من أمراض متعلقة بسوء التغذية، مشيرة إلى وفاة نحو 20 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم أطفال، بسبب الجوع الحاد، قائلاً: "اليوم فقط، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة المجاعة".

وأوضح أن المستشفيات تعيش انهيارًا تدريجيًا، حيث توقفت بالفعل بعض المرافق الحيوية مثل أقسام الأوكسجين وعدد من العيادات والمراكز الطبية، خاصة في مجمع الشفاء بمدينة غزة. وحذرت وزارة الصحة من توقف كامل لبعض المستشفيات خلال 48 ساعة إذا لم يُدخل الوقود بشكل عاجل.