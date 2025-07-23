شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك اللاتين في القدس: الوضع في غزة "غير مقبول أخلاقيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "غير مقبول أخلاقيًا".



وأضاف بيتسابالا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، "المساعدات الإنسانية ليست ضرورية فحسب، بل هي مسألة حياة أو موت".



وأكد الكاردينال، الذي زار قطاع غزة بعد مقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة الأسبوع الماضي، أن رفض تقديم المساعدات لأهالي القطاع لا يعد تأخيرًا بل بمثابة مصادرة للمساعدات.



وتابع بيتسابالا قائلًا "كل ساعة بدون طعام وماء ودواء ومأوى تسبب ضررا عميقا.. لقد رأينا ذلك: رجال يصمدون في الشمس لساعات على أمل تناول وجبة بسيطة".