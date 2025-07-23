شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية: الوضع يتحسن فى السويداء وعودة عمل أجهزة الدولة تحتاج لبعض الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عن تحسن الوضع في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، وقال إن عودة عمل أجهزة الدولة إليها لممارسة نشاطها تحتاج إلى بعض الوقت.

وأضاف في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "الوضع الآن يتحسن في السويداء ويتم تغليب المسار الإنساني ودخول المساعدات والإفراج عن المختطفين والمحتجزين من قبل العصابات المسلحة في السويداء، وأيضا إجراء تبادل ودفن الجثث وهذا أمر مهم جدا".

وأضاف: "حول عودة أجهزة الدولة إلى السويداء وممارسة نشاطها، أتوقع أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتفكيك الملف".

وأشار البابا إلى أن "إزالة التوترات، مرتبطة بمدى تجاوب الطرف الآخر، لأن الجمهورية العربية السورية قامت بواجبها في ما يخص موضوع الاتفاق، ورعاة الاتفاق الدوليون يشهدون بذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم مناطق المحافظة، ولم يتم تسجيل أي خروقات.

وأشار المصدر إلى أن الخطوة التالية ستكون تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين.

وأضاف: "التهدئة ستتيح للحكومة العمل على إعادة مظاهر الحياة والخدمات في المحافظة وعودة العوائل التي خرجت منها".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء حيز التنفيذ مع إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن التوصل إليه فجر السبت الماضي ليضع حدا للاشتباكات الدامية بين عشائر البدو والدروز.