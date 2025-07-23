شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شقة سكنية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قصف الاحتلال الاسرائيلى شقة سكنية تعود لعائلة الشاعر قرب مسجد الفلاح في حي تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل بالإضافة إلى وفاة جنين كان في رحم والدته، وإصابة آخرين بجروح.

كما أُصيبت طواقم إسعاف بجروح، جراء قصف الاحتلال مركبة إسعاف في محيط مستشفى حمد للتأهيل شمال غرب مدينة غزة .

وأشارت مصادر طبية، إلى أن قصف الاحتلال أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية التي كانت تؤدي مهامها الإنسانية في نقل الجرحى والمصابين من المنطقة.

واستشهد يوم أمس الثلاثاء 85 فلسطينيا، بينهم 31 على الأقل من "منتظري المساعدات"، وأصيب عشرات آخرون، بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.