الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهته الغربية

القاهرة - سامية سيد - ذكر مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكّنت من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة، وذلك على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضاف المصدر، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وجرى إسقاطها داخل الأراضى الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار الأردن .