شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات غير حكومية تحذر من انتشار مجاعة جماعية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت أكثر من مئة منظمة إنسانية، اليوم الأربعاء، من انتشار "مجاعة جماعية" فى قطاع غزة، ودعت إلى هدنة فورية، وفتح جميع المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بحرية.

وأفاد بيان صادر عن منظمات غير حكومية، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، وعدة أفرع دولية لمنظمة "أطباء العالم" و"كاريتاس"، و"أوكسفام" من أنه "مع انتشار المجاعة الجماعية في قطاع غزة، ينهار زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم".

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلى بقتل أكثر من ألف شخص في غزة منذ نهاية مايو أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية، غالبيتهم العظمى بالقرب من مراكز تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل بتمويل غامض كما أورد راديو "لاك" السويسري.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية بانتظام أنها تسمح بمرور كميات كبيرة من المساعدات، لكن المنظمات غير الحكومية تُدين القيود العديدة المفروضة.

وقالت منظمات الإغاثة "خارج غزة مباشرة، في المستودعات، وحتى داخلها، لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، مع منع المنظمات الإنسانية من الوصول إليها أو تسليمها".

وأفاد مستشفى في غزة أمس الثلاثاء، بوفاة 21 طفلاً؛ بسبب سوء التغذية أو الجوع في غضون 72 ساعة.