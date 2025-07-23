شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف فلسطينى فى غزة أثناء البحث عن الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف فلسطينى منذ مايو الماضى أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء فى قطاع غزة، معظمهم بالقرب من مواقع إغاثة تديرها مؤسسة أمريكية متعاقدة، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في القطاع المحاصر.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المفوضية قولها "إن 1054 شخصا قتلوا، بينهم 766 أثناء توجههم إلى مواقع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، والبقية عندما اندلع إطلاق النار قرب قوافل أو مواقع تابعة للأمم المتحدة".

وقال متحدث باسم المفوضية "إن الأرقام تستند إلى "مصادر موثوقة متعددة على الأرض"، بينها طواقم طبية ومنظمات إنسانية وحقوقية، وتخضع لعملية تحقق صارمة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن غزة، التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، تشهد انهيارا في النظام العام وسط استمرار الحصار الإسرائيلي والهجوم العسكري المستمر منذ نحو عامين، مما أدى إلى فوضى وعنف واسع النطاق حول توزيع المساعدات.. وقالت وزارة الصحة فى غزة "إن 101 شخص، بينهم 80 طفلا، لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة جراء الجوع، في حين أكدت منظمات إغاثة دولية أن ظروف المجاعة متوافرة بالفعل".

وقالت الأمم المتحدة إن الضحايا يسقطون رغم أن إسرائيل خففت الحصار في مايو، مما سمح بدخول كميات محدودة من المساعدات عبر النظام القائم للأمم المتحدة ومؤسسة غزة الإنسانية، لكن وكالات الإغاثة تقول إن ذلك غير كاف لتلبية الاحتياجات.

وأدان بيان مشترك أصدرته 28 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا، "التوزيع المتقطع للمساعدات والقتل اللاإنساني للمدنيين"، معتبرا أن "نموذج تسليم المساعدات الإسرائيلي خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية".