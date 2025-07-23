شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: إدانة دولية متزايدة لإسرائيل مع استمرار قتلها للجائعين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

تواجه إسرائيل إدانة دولية متزايدة لقتلها المدنيين الفلسطينيين الجائعين في غزة، وهجماتها على الجهود الإنسانية، حيث صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن "شريان الحياة الأخير الذي يُبقي الناس على قيد الحياة [في القطاع] ينهار".

أعربت مجموعة غاضبة من كبار الشخصيات، من بينهم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ورجل دين كاثوليكي بارز، يوم الثلاثاء عن شعور عالمي متزايد بالرعب إزاء أفعال إسرائيل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكتبت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على موقع X: "تحدثتُ مجددًا مع [وزير الخارجية الإسرائيلي] جدعون ساعر لتذكيرنا بتفاهمنا بشأن تدفق المساعدات، وأوضحتُ أن على جيش الاحتلال الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع. إن قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره".

وقالت إن "جميع الخيارات مطروحة" إذا لم تفِ إسرائيل بتعهداتها بتقديم المساعدات، لكنها لم توضح ما تتضمنه تلك الخيارات.

ووفقًا لمسئولين في الأمم المتحدة الثلاثاء، استشهد أكثر من ألف فلسطيني يائس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ نهاية مايو أثناء محاولتهم الوصول إلى توزيعات الغذاء التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط تفاقم ظروف المجاعة في الأراضي الفلسطينية.

وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية مستودعات ومساكن الموظفين في دير البلح - مركز المساعدات الرئيسي في غزة - التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وجاءت الغارات الإسرائيلية على منشآت منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي ألغت فيه إسرائيل تأشيرة عمل جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) داخل غزة، وأعلى مسؤول إغاثة في الأمم المتحدة في القطاع الساحلي.

وفي حديثه أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، وصف جوتيريش الوضع في غزة بأنه "عرض مرعب"، مُدينًا الهجمات الإسرائيلية على مكاتب الأمم المتحدة.

وقال: "يتفاقم سوء التغذية، ويدقّ الجوع أبواب غزة". وأضاف: "والآن نشهد آخر هدر لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. يُحرم هذا النظام من شروط العمل، ويُحرم من مساحة للعطاء، ويُحرم من الأمان لإنقاذ الأرواح".

وجاءت تعليقات جوتيريش بعد ساعات من صدور بيان مشترك لاذع يوم الاثنين من 27 دولة غربية، منها المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، انتقدت فيه بشدة القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، ودعت إلى إنهاء الحرب فورًا.

وقال جوتيريش إنه "يستنكر التقارير المتزايدة عن معاناة الأطفال والبالغين من سوء التغذية"، في حين أفاد مسؤولو الصحة في غزة عن 33 حالة وفاة أخرى، بينهم 12 طفلًا، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وشدد لامي على هذه الرسالة في مقابلة مع بي بي سي يوم الثلاثاء، واصفًا نفسه بأنه "مُفزَع ومُقزز" مما يحدث في غزة.

وقال لامي: "هذه ليست كلماتٍ عادةً ما يستخدمها وزير خارجية يحاول التحلي بالدبلوماسية. ولكن عندما ترى أطفالًا أبرياء يمدون أيديهم طلبًا للطعام، وتُقتل بالرصاص كما رأينا في الأيام القليلة الماضية، فمن الطبيعي أن تُدين بريطانيا ذلك".