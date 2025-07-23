شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد دعم جهود الاستقرار واستدامة وقف إطلاق النار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، دعم بلاده لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان.

واستعرض رئيس الوزراء العراقي خلال اتصال هاتفى اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، سبل تعزيز و دعم العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة .

وأشار رئيس الوزراء إلى الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق ومحافظتي صلاح الدين وكركوك، واصفًا إياها بأنها محاولة للنيل من الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر هذه الهجمات بالتنسيق مع التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، بموجب قرار مجلس الوزراء الأخير، ووفقًا لأحكام قانون الموازنة النافذ وقرار المحكمة الاتحادية، أسهم في تذليل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مؤكداً أن التزام الحكومة بالمسؤوليات الوطنية والدستورية تجاه المواطنين ينعكس في مختلف خطواتها.

وأوضح السوداني خلال الاتصال الهاتفي أن قانون "الحشد الشعبي " يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، مضيفا أن طرح قانون الحشد الشعبي، أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني"، مؤكداً أن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أهمية محاسبة الحكومة العراقية لمرتكبي الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة ومنع وقوع هجمات مستقبلية.