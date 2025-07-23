شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": أهالى غزة يموتون وموظفونا يتعرضون للإغماء من التجويع الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيويورك ـ غزة (أ ش أ)

قالت وكالة الأونروا الأممية، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين فى غزة بمن فيهم موظفوها يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد، مشيرة إلى وفاة أطفال ومعاقين بالقطاع نتيجة التجويع وسوء التغذية الحاد.

وجددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" - فى منشور على منصة إكس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لإنهاء المجاعة فيه.

وذكرت الأونروا "يغمى على الناس فى غزة، بسبب الجوع والتجويع الشديدين، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة وموظفو الأونروا بسبب سوء التغذية الحاد، ولدى الأونروا وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة، منذ أن حظرت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس الماضي، ويجب رفع الحصار الآن للسماح بدخول مساعداتنا الإنسانية المنقذة للحياة".