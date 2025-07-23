شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 59 ألفا و219 شهيدا، و143 ألفا و45 مصابا، منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أن من بين الحصيلة 8 آلاف و363 شهيدًا، و31 ألفا و4 مصابين، منذ الـ 18 من شهر مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن 34 شهيدا وأكثر من 644 إصابة من شهداء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء منتظري المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى 1060 شهيدا، وأكثر من 7 آلاف و207 مصابين.

وأوضحت أنه وصل إلى المستشفيات 113 شهيدا (بينهم 13 شهيدا جرى انتشالهم)، و534 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة قصف طائرات الاحتلال الحربية حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة إلى 9 شهداء، بينهم صحفية، وأفراد عائلتها.

وأوضحت المصادر أن حصيلة قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الشاعر ارتفعت إلى 9، بينهم الصحفية الحامل ولاء الجعبرى، وأطفالها الخمسة، وزوجها أمجد الشاعر، ومن شدة القصف الوحشي خرج الجنين من بطنها.

وباستشهاد الصحفية الجعبري، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي إلى 34 شهيدا.

وفي التقرير النصف سنوي للحريات الصادر عن نقابة الصحفيين، قبل أيام، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري تصعيدا كبيرا في استهداف الصحفيين، إذ ارتقى 41 فردا من عائلاتهم، وهُدمت 32 منزلا تعود لهم، كما سجلت 66 إصابة في صفوفهم، معظمها بشظايا صواريخ ورصاص حي.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن 5 آليات عسكرية إسرائيلية، ترافقها قوات من الشرطة الإسرائيلية، اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة، بالقرب من جمعية أصدقاء المريض.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، واعتقلت شابا، في وقت نشرت فيه قناصة وفرق راجلة في المنطقة.