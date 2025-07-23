شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يعلن إقامة بعثة دبلوماسية دائمة في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر القضيبية عن قرار استراتيجي بافتتاح بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.

وعقد ملك البحرين جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس اللبناني بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث الجانبان مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما جرى بحث المستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة تجاهها.

وبحث الجانبان "مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الاقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما جرى بحث المستجدات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة تجاهها".

وقال العاهل البحريني "بهذه المناسبة، نُعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة ​دبلوماسية​ بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك."

وأكد على أهمية تفعيل اللجنة البحرينية - اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وتعود عليهما بالخير والنفع.

وشدد على أن "البحرين تحرص دائمًا على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، إذ نؤكد على دعمنا الكامل للمساعي اللبنانية الهادفة إلى تعزيز السيادة والوحدة الوطنية . كما نجدد تأييدنا التام لجهود فخامتكم والحكومة اللبنانية، بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني، ويعيد للبنان مكانته الريادية في محيطه العربي والدولي".