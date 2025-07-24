شكرا لقرائتكم خبر عن "AFP" و"AP" و"Reuters" و"BBC" يطالبون إسرائيل بمنح الصحفيين حرية الوصول لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالات الأنباء AFP، AP، BBC News، وReuters، نداء مشتركا لـ إسرائيل طالبت فيه بـ"السماح للصحفيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه"، في وقت حذرت منظمات غير حكومية بإنه يواجه خطر المجاعة بعد 21 شهرا من الحرب.

وذكرت وسائل الإعلام في بيان مشترك، "نشعر بقلق بالغ على صحفيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم" وأضافت "ندعو السلطات الإسرائيلية مجددا إلى السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه".

وكانت قد أدانت كلا من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.