شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن تعازيها لروسيا في ضحايا تحطم طائرة بمقاطعة "آمور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الكويت عن تعاطفها وتضامنها مع روسيا إثر حادث تحطم طائرة في مقاطعة "آمور" بأقصى شرق روسيا، والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي - أن دولة الكويت، حكومةً وشعبًا، تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى روسيا وأسر الضحايا.

وكانت طائرة من طراز "أنتونوف إيه إن-24" قد تحطمت على بعد 16 كيلومترًا من بلدة "تيندا"، أثناء محاولتها الثانية للهبوط في مطار البلدة، ولم يُعثر على ناجين.

وأفادت السلطات الروسية أن الطائرة، التابعة لشركة "أنجارا للطيران"، كانت تقل نحو خمسين راكبًا في رحلة بين مدينتي "بلاجوفيشتشينسك" و"تيندا" تم فقد الاتصال بها قرابة الساعة الواحدة ظهرًا، أثناء محاولتها "الثانية" للهبوط في مطار "تيندا".