شكرا لقرائتكم خبر عن رفضا لتجويع غزة.. احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

شارك العشرات أمام القنصلية الإسرائيلية فى مدينة شيكاغو بولاية الينوى، فى وقفة احتجاجية تنديدا بمجازر الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الإبادة الجماعية، مؤكدين أن سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق المدنيين تمثل جريمة ضد الإنسانية.

وردد المحتجون هتافات تُدين الصمت الدولي وتدعو إلى محاسبة إسرائيل على ما وصفوه بالحصار الممنهج والإبادة البطيئة لسكان غزة.

وأكد المنظمون أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من التحركات الشعبية المستمرة للضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية للتحرك الفوري ووقف العدوان.