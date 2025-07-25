شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتجازه 41 عامًا فى سجون فرنسا.. الناشط اللبنانى جورج عبد الله يصل بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الناشط اللبناني جورج عبد الله المؤيد للفلسطينيين إلى لبنان بعد اعتقاله أكثر من أربعين عاما في سجون فرنسا. وفق الوكالة اللبنانية للأخبار .

وكان جورج إبراهيم عبد الله البالغ من العمر (74 عاما) قد واجه عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في قتل دبلوماسيين اثنين، أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، في باريس عام 1982، وقضت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي بإطلاق سراح عبد الله، الذي تم اعتقاله عام 1984، بشرط أن يغادر البلاد ولا يعود إليها أبدا.

ولدى وصوله مطار رفيق الحريرى قال جورج عبد الله: "ننحني أمام دماء شهداء المقاومة إلى الأبد فهم القاعدة الأساسية لأي فكرة تحرر في العالم، معتبرا أن إسرائيل تعيش آخر فصول نفوذها ويجب على المقاومة وفلسطين أن تستمر حتى دحر إسرائيل.

وشدد على أنه "طالما هناك مقاومة هناك عودة للوطن وهي قوية بشهدائها الذين صنعوا شلال الدم المقاوم".

وجدد تأكيده على نهج المقاومة واستمراريته، قائلاً إن المقاومة مسمّرة في هذه الأرض، ولا يمكن اقتلاعها، وأضاف عبد الله أنه طالما هناك مقاومة، هناك عودة إلى الوطن، في إشارة إلى عودته من الأسر بعد أعوام طويلة إلى بلده لبنان، متوجهاً بالتحية إلى شهداء المقاومة واصفاً إياهم بالقاعدة الأساسية لأي فكرة تحرر، وشدد على أن المقاومة في فلسطين يجب أن تتصاعد.

ومن جانبها، وجهت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان بالتهنئة إلى جورج ابراهيم عبد الله بتحريره من السجون الفرنسية بعد قضائه 41 عاماً داخل السجون الفرنسية.

و اعتبرت أن الخيار الوطني الذي سار به المناضل جورج عبد الله انتصر على قوى الاستكبار العالمي المتمثلة بالصهيونية العالمية و الادارة الأمريكية الذين عملوا بكافة امكاناتهم طيلة السنين الماضية لمنع تحرير جورج عبد الله وعودته الى وطنه ليكمل مسيرته النضالية التي أُسر في سبيلها دفاعاً عن فلسطين و شعبها المظلوم.

و أملت أن" يكون تحرير المناضل جورج عبد الله مقدمةً لتحرير كافة الأسرى اللبنانيين و الفلسطينيين من سجون العدو الصهيوني، وفي مقدمتهم عميد الأسرى المناضل يحيى سكاف".

يذكر أن جورج عبد الله ناشط لبنانى مارونى ومؤسس تنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية و المجموعة الماركسية لينينية الصغيرة المعادية لإسرائيل التي ظهرت خلال الحرب الأهلية فى لبنان، كما عمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .