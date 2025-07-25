شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان يعلن عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابى الرابع": عازمون على استعادة سيادة دولتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، أن لبنان عازم على استعادة سيادته كاملة على كامل أراضيه، وأن يكون شريكا عربيا ودوليا؛ يمكن الاعتماد عليه، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رجي مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي؛ حيث أعلنوا خلاله عن انعقاد مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 أغسطس المقبل برعاية الرئيس جوزيف عون. وفق "النهار" اللبنانية.

وقال رجى إن المؤتمر يتزامن مع عهد وحكومة جديدة يسعيان لإعادة وضع لبنان على الخريطة العربية والدولية، "وعندما نتحدث عن لبنان الذي نسعى لبنائه؛ بما يلبي تطلعات بناته وأبنائه بالحياة الكريمة، لا يمكن أن ننسى شركاءنا اللبنانيين المهاجرين والمغتربين؛ فهؤلاء المغتربون يشكلون رافدا أساسيا لقيامة لبنان وطن الرسالة، والثقافة، والمحبة، والتنوع".

من جانبه، قال وزير الاقتصاد إن المؤتمر يضع المغترب اللبناني في موقع مركزي في مشروع إعادة النهوض بلبنان لا كمصدر موسمي للدعم، وإن دور المغترب اللبناني يجب أن ينتقل من العرف إلى السياسة ومن المناسبات إلى المنهج ومن العاطفة إلى التخطيط بشكل يضع المغترب اللبناني في موقع الشراكة الحقيقية والمساعد الرئيسي في العجلة الاقتصادية.



وأكد رؤوف أبو زكي أن المؤتمر يأتي في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ليطرح أمام اللبنانيين فرصة جدية لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة قائمة على الإصلاح، وإعادة وصل ما انقطع بين الدولة والمجتمع، وبين المقيم والمغترب، وبين لبنان وأشقائه العرب.