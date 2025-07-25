شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتفى بالذكرى الـ 68 لإعلان الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل تونس، اليوم الجمعة، بالذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية، وهو التاريخ الذي مثل نقطة تحول كبرى في تاريخ البلاد عبر إلغاء النظام الملكي ووضع أسس الدولة الوطنية الحديثة.

وبهذه المناسبة تقدمت سفارات لعدد من الدول ببلادنا، بالتهنئة لتونس، فى هذا الإطار نشرت السفارة الألمانية عبر صفحتها على الفيسبوك بيانا قالت فيه "السفيرة ولبرس وكامل الفريق العامل بسفارة ألمانيا بتونس يتقدمون بأحر التهاني إلى جميع التونسيين والتونسيات بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية التونسية".

كما تقدّمت سفارة الولايات المتحدة بالتهنئة لتونس بمناسبة احتفالها بالذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية، معبرة عن "الفخر بعلاقات الصداقة المتينة" التي تجمع البلدين.

ونشرت سفارة السويد في تونس تهنئة بمناسبة عيد الجمهورية، كما تقدمت سفارة الصين الشعبية بأحر التهاني والتمنيات إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 68 لإعلان الجمهورية في تونس.