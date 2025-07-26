الارشيف / اخبار الخليج

الصومال يرحب بإعلان فرنسا الإعتراف بدولة فلسطين

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية الصومال الفيدرالية بالإعلان التاريخي والمبدئي الصادر عن الجمهورية الفرنسية، والذي أعربت فيه عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان - أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم /السبت/ - أن هذه الخطوة المهمة تعد تأكيدًا جديدًا على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف البيان - أن الصومال تعتبر هذا الإعلان مساهمة جريئة وفي توقيت مناسب في دعم الإجماع الدولي المتزايد لصالح العدالة والسلام وتحقيق حل الدولتين.

