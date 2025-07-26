شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: شهيد فى استهداف إسرائيلى لسيارة على طريق صريفا - الطيرى جنوباً والان مع تفاصيل الخبر

استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، سيارة على طريق صريفا - الطيري في جنوب لبنان ، وبالتوازي مع هذا حلق طيران إسرائيلي مسير على علو منخفض فوق القاسمية وأزرارية وأنصارية في قضاء صيدا.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن شهيداً قد سقط في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الطويري صريفا جنوبي لبنان.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي عمد مرارًا خلال الأيام الماضية إلى اختراق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية كرسالة "استفزازية"، وغالبًا ما يتسبّب هذا النوع من الطلعات بأضرار مادية طفيفة وتصدّعات في المنازل الزجاجية، إضافة إلى الأثر النفسي على السكان، وخصوصًا الأطفال وكبار السن .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.