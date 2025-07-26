شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت إلى ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الغذاء والدعم المنقذ للحياة للفلسطينيين .

وأوضح ستارمر في مقال كتبه في صحيفة ميرور البريطانية إن المجاعة واليأس في غزة "مروّعان للغاية"، ويعلم أن الشعب البريطاني يشعر بالاستياء مما يحدث خاصة الصور الواردة من غزة مروّعة.

وذكر أن حرمان الشعب الفلسطيني - الأطفال والرضع - من المساعدات الإنسانية أمر غير مبرر على الإطلاق وكذلك استمرار احتجاز الرهائن والتصعيد العسكري الإسرائيلي غير المتناسب في غزة.

وأشار إلى مقتل مئات المدنيين والأطفال على يد القوات الإسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على المساعدة، والمواد الغذائية، مضيفا أنها كارثة إنسانية، ويجب أن تنتهي الآن.

وقال إن بلاده قدّمت ملايين الجنيهات الإسترلينية من المساعدات إلى غزة كما أعلنت عن 40 مليون جنيه إسترليني إضافية من الدعم الإنساني هذا العام لكن المساعدات لا تصل.

لذلك، أشار ستارمر أن حكومته تكثف الجهود وتسرع بشكل عاجل جهود إجلاء الأطفال من غزة المحتاجين إلى مساعدة طبية حرجة، كم تستعد لاستقبال المزيد من الأطفال الفلسطينيين في المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي المُتخصص.

وأضاف بقوله :" الأنباء الواردة عن سماح إسرائيل للدول بإسقاط المساعدات جوًا إلى غزة جاءت متأخرة جدًا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإيصال المساعدات عبر هذا الطريق."

وأوضح أنه على نطاق أوسع، يعمل مع أقرب الحلفاء على مسار للسلام في المنطقة حيث يركزون على الحلول العملية التي ستُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة أولئك الذين يُعانون في هذه الحرب.

وكشف أن هذا المسار سيُحدد خطوات ملموسة لتحويل وقف إطلاق النار المُلحّ إلى سلام دائم ولعل أبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث يجب أن يكون هذا جزءًا من خطة أوسع تُفضي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أن هذه هي الطريقة لضمان أن يكون الاعتراف أداة ذات تأثيرٍ بالغٍ لتحسين حياة من يعانون - وهو ما يجب أن يكون دائمًا هدفنا الأسمى، مشيرا إلى أن إعادة بناء مكانة المملكة المتحدة على الساحة العالمية تُمكّننا من حشد العمل الدولي لدعم حلول حقيقية وهادفة وعملية.

واختتم مقاله قائلا :" هذا ما فعلناه مع تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا. وهذا ما يجب أن يحدث في الشرق الأوسط - بناء تحالف دولي جديد يدعم خطةً لإنهاء المعاناة، الآن وعلى المدى الطويل."