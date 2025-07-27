شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ملتزمة بضمان الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية، رغم استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.



ونقلت قناة "أي 24" الإسرائيلية عن نتنياهو، خلال زيارته لقاعدة رامون الجوية اليوم /الأحد/ إن إسرائيل تحرز تقدمًا ميدانيًا في القتال داخل قطاع غزة، وأن المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.



وتابع: أن العملية العسكرية بقطاع غزة تهدف إلى القضاء على حركة "حماس"، وأن القتال سيستمر حتى تحقيق ما صفه "نصر كامل".