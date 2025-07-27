شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث مفوّض الأمم المتّحدة السامي الجديد لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأحد، المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء القتال في غزة، مُضيفًا أن أولئك الذين لا يستغلون نفوذهم قد يصبحوا متواطئين في جرائم دولية.



وقال المفوض الأممي -في بيان مصور بثه عبر حسابه على منصة /إكس/ قبيل انطلاق مؤتمر حول فلسطين مقرر عقده غدا في نيويورك- "أناشد إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء وجودها غير القانوني القائم على الأراضي القلسطينية المحتلة، وجميع الأطراف من أجل العمل على إحراز تقدم حقيقي نحو حل الدولتين"



وأضاف: "أناشد المجتمع الدولي باستغلال فرصة انعقاد هذا المؤتمر للقيام بعمل ملموس من شأنه أن يضع كل أشكال الضغط الممكنة على عاتق حكومة إسرائيل لإنهاء هذه المذبحة في غزة بشكل دائم".



واختتم المسؤول الأمم حديثه قائلًا "إن الدول التي تفشل في استخدام نفوذها قد تصبح متواطئة في ارتكاب جرائم دولية. إننا نشاهد كل يوم المأساة المروعة في غزة والضفة الغربية بعيون يملؤها الرعب والأسي".