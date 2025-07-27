شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/ في استهداف الاحتلال للفلسطنيين في مدينتي غزة وخان يونس.



وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد مواطنة في قصف الاحتلال قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب موقف الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.



وقال مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، إن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منطقة رميضة في بني سهيلا شرقا.. كما أعلنت مستشفى الشفاء وفاة فلسطيني بسبب المجاعة وسوء التغذية.



وفي السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت مستويات مثيرة للقلق.

وأضافت، في بيان، أن سوء التغذية يسلك مسارا خطيرا في غزة ويظهر بالارتفاع الحاد بعدد وفيات الشهر الجاري، موضحة أن معظم وفيات سوء التغذية كانت قبل وصول المستشفيات أو بعد وقت قصير وكانت الأجساد هزيلة جدا.



وأكدت "الصحة العالمية" أن الحصار المتعمد على غزة وتأخير المساعدات تسبب بفقدان أرواح كثيرة، مشيرة إلى أن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد.