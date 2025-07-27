شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد غدا إحاطة ومشاورات عن الوضع في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي صباح غد /الإثنين/ اجتماعه الشهري حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو. بيدرسن ومدير قسم العمليات والدعوة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو إحاطة إعلامية، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.



وتوقع بيان مجلس الامن أن يركز الاجتماع على أعمال العنف التي بدأت في 13 يوليو الجاري، والتي لم تهدأ إلا في الأيام الأخيرة، وأدى التصعيد الأخير للعنف إلى تدخل قوات الحكومة السورية المؤقتة، التي قالت إنها تحاول وقف القتال، فضلاً عن الغارات الجوية الإسرائيلية ضد تلك القوات وفي دمشق.



وتعد جلسة الغد المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس الأمن القتال في السويداء منذ اندلاعه في 13 يوليو، ففي إحاطة طارئة عُقدت في 17 يوليو، أبلغ الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشئون السياسية وشئون بناء السلام وعمليات السلام محمد خالد خياري عن سقوط مئات الضحايا.