استشهاد 13 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد خمسة مواطنين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة زعرب فى منطقة المواصى غرب مدينة خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن خمسة مواطنين آخرين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 جراء قصف الاحتلال منزلاً من ثلاثة طوابق لعائلة نوفل بالقرب من صناعة الوكالة في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس.

وأشار إلى أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59,821 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,851 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.