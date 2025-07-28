شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس الوزراء البحريني التأكيد على موقف البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية الفلسطينية وأهمية حماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن

وأكد مجلس الوزراء البحريني على أهمية استمرار جهود الإغاثة في غزة، شاكرًا للدول الشقيقة والصديقة التي تساهم في هذه الجهود، مجددا في هذا الصدد التأكيد على موقف البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية الفلسطينية وأهمية حماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ووقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.