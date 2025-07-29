شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الجدد في الحكومة السودانية يؤدون القسم أمام عبد الفتاح البرهان والان مع تفاصيل الخبر

أدّى الوزراء ووزراء الدولة المعيّنون حديثًا في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ورئيس القضاء، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي علي يوسف.

والوزراء الذين أدوا القسم هم، وزراء الزراعة والري، النقل والبنية التحتية، التربية والتعليم الوطني، التعليم العالي، إلى جانب وزراء الدولة بوزارات الخارجية، الرعاية الاجتماعية، والموارد البشرية.

وكشفت وكالة أنباء سونا، أن رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قدما تصورا للوزراء الجدد حول متطلبات المرحلة، مؤكدَين أهمية العمل بروح الفريق الواحد، خاصة وأن الحكومة تتسلم مهامها في مرحلة دقيقة من تاريخ السودان، تتطلب التناغم والانسجام بين المؤسسات كافة للخروج من الأزمة الراهنة.

وأكدت وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية والموارد البشرية أن حكومة الأمل ليست حكومة تشريفات، بل حكومة مشروعات، مشددة على أنها جاءت لتنفيذ برامج حقيقية وتحقيق التغيير المنشود.



الوزراء مع البرهان