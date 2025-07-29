شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الإرادة الدولية منعقدة على إنهاء الاحتلال الاستيطانى العنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي يُعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري بنيويورك، حيث ألقى كلمة أمام الجمعية العامة استهلها بتقديم الشكر إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا لجهودهما الصادقة والجادة لانعقاد هذا المؤتمر الهام.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ندد في كلمته باستمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة بحق المدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الجريمة هي وليدة جريمة أخرى، مستمرة ومتواصلة، هي جريمة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومؤكداً على أن إسرائيل لن تنجح في التطبيع والتعايش المشترك مع محيطها دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط أكد في كلمته على أن المشاركة الكاسحة في هذا المؤتمر تعكس قوة الإرادة الدولية المنعقدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة، مشددا على التزام الجامعة العربية برؤية المبادرة السلام العربية التي أتبتت بعد 23 عامًا أن لا سبيل إلى تحقيق السلام الإقليمي الدائم والتعايش المشترك إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية.